В городе Черноморске Одесской области обнаружили без вести пропавшую 14-летнюю девочку из Луцка

Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, несовершеннолетняя жительница Луцка пропала более двух недель назад, однако мать забила тревогу только 11 декабря. Она пришла в полицию.

По словам женщины, девочка не впервые уходит из дома, но правоохранителей она об этом раньше не сообщала, потому что та всегда возвращалась через несколько часов. На этот раз ситуация затянулась.

В ходе розысков был установлен маршрут передвижения разыскиваемой. Полицейские выяснили, что она села в грузовик дальнобойщика, и с ним направилась в портовый городок в Одесской области - Черноморск.

Одесские копы имея описание грузовика и водителя, проверили десятки фур, прибывших в город, и в конце их усилия увенчались успехом.

12 декабря девушка была найдена.

В беседе с правоохранителями она объяснила, что ушла из дома, потому поссорилась со старшим братом.

Ранее мы писали, что в Измаиле Одесской области молодчик набросился на 12-летнюю девочку, чтобы изнасиловать.

Так, в полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный мужчина средь бела дня на улице напал на ее малолетнюю дочь. Мать указала, что злоумышленник приставал к 12-летней девочки– задрал ей юбку, пытался снять колготы и изнасиловать, однако пострадавшая успела забежать во двор и рассказала о случившемся родительнице.

Полиция приступила к поискам и задержала 23-летнего безработного мужчину на соседней улице.

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