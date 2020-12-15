В Одессе мужчина избил и изнасиловал свою двоюродную сестру
Инцидент случился в одном из в торговых центров города, передает Politeka.net со ссылкой на
Всё началось с того, что 19-летняя девушка попросила своего 27-летнего родственника помочь ей выбрать компьютерную технику.
Подобрав ноутбук, мужчина угостил ее кофе. А потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения.
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В ответ на услышанный отказ злоумышленник сломал потерпевшей нос, изнасиловал и, чтобы не оказаться за решеткой, сбежал из области.
Правоохранители разыскали насильника и задержали. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.
До этого мы сообщали, что в Одесской области произошло зверское убийство женщины-таксиста.
Как и рассказали очевидцы, женщину водителя такси убили в ночь на 15 декабря. Ее труп обнаружили в селе Любополь Лиманского района.
Женщину зарезали и выбросили в переулке.
Автомобиль угнали и сожгли возле Суворовского кладбища, в сторону села Красносëлки.
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