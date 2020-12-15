Полицейский из Одесской области попался на крупной взятке в размере 3 тысяч долларов

Об этом сообщается на сайте ГБР , передает Politeka.net

Так, было установлено, что заместитель руководителя райотдела полиции в Подольске систематически требовал деньги за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности лиц, в отношении которых он осуществлял досудебные расследования.

Полицейский гарантировал местному жителю закрытие уголовного производства за 3000 долларов США.

Его задержали "на горячем" сотрудники СБУ, когда он получил всю сумму взятки.

Сейчас правоохранителю сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

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Двух военнослужащих поймали "на горячем". На проведение этой операции полиции понадобилось около шести месяцев.

В частности, правоохранители задокументировали сбыт автомата АКС-74У, короткоствольного нарезного оружия калибра 9х18 миллиметров, более 70 патронов к нему, более 2600 патронов калибра 5,45х39 миллиметров, 2100 патронов калибра 7,62 миллиметра, 10 запалов ручных гранат, 200 граммов тротила, 15 патронов к пулемёту Дегтярёва-Шпагина, 5 гранат Ф-1, 3 дымовых шашек и бронежилетов.

Общая стоимость «оперативной закупки», организованной оперативниками, составила 15 тысяч долларов США.

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