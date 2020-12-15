Полицейский из Одесской области попался на крупной взятке в размере 3 тысяч долларов
Об этом сообщается на сайте
Так, было установлено, что заместитель руководителя райотдела полиции в Подольске систематически требовал деньги за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности лиц, в отношении которых он осуществлял досудебные расследования.
Полицейский гарантировал местному жителю закрытие уголовного производства за 3000 долларов США.
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Его задержали "на горячем" сотрудники СБУ, когда он получил всю сумму взятки.
Сейчас правоохранителю сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Следственные действия продолжаются.
Ранее мы писали, что одесские военные промышляли продажей оружия и боеприпасов из зоны проведения ООС на Донбассе.
Двух военнослужащих поймали "на горячем". На проведение этой операции полиции понадобилось около шести месяцев.
В частности, правоохранители задокументировали сбыт автомата АКС-74У, короткоствольного нарезного оружия калибра 9х18 миллиметров, более 70 патронов к нему, более 2600 патронов калибра 5,45х39 миллиметров, 2100 патронов калибра 7,62 миллиметра, 10 запалов ручных гранат, 200 граммов тротила, 15 патронов к пулемёту Дегтярёва-Шпагина, 5 гранат Ф-1, 3 дымовых шашек и бронежилетов.
Общая стоимость «оперативной закупки», организованной оперативниками, составила 15 тысяч долларов США.
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