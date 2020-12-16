На Одесщине зарезали женщину-таксиста, выбросив ее тело в переулке



Преступники также угнали ее автомобиль, который позже сожгли.

По данным "Обозревателя", жертвой стала 55-летняя Инесса Тютюнник.

"Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом", – поделился источник издания.

Инесса занималась перевозками несколько лет, а в последнее время выходила только на ночные смены.

"Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Она отличный водитель", – рассказал один из клиентов женщины.

Ее тело обнаружили 15 декабря в районе села Любополь Лиманского района Одесской области.

По предварительной информации, она скончалась от ножевых ранений. Автомобиль, которую угнали преступники, нашли сожженным.





Ранее мы сообщали, что в Одесской области молодой мужчина зарезал соседку, следуя указаниям голоса в его голове.

Жуткое преступление произошло в одном из сел Болградского района: тело женщины было найдено в ее доме. На шее имелись ножевые ранения, что свидетельствовало о насильственной смерти.

После опроса свидетелей следы привели к 26-летнему местному жителю, который был частным гостем погибшей.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"

Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"



