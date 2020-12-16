На Одесщине зарезали женщину-таксиста, выбросив ее тело в переулке
Преступники также угнали ее автомобиль, который позже сожгли.
По данным "Обозревателя", жертвой стала 55-летняя Инесса Тютюнник.
"Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом", – поделился источник издания.
Инесса занималась перевозками несколько лет, а в последнее время выходила только на ночные смены.
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"Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Она отличный водитель", – рассказал один из клиентов женщины.
Ее тело обнаружили 15 декабря в районе села Любополь Лиманского района Одесской области.
По предварительной информации, она скончалась от ножевых ранений. Автомобиль, которую угнали преступники, нашли сожженным.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области молодой мужчина зарезал соседку, следуя указаниям голоса в его голове.
После опроса свидетелей следы привели к 26-летнему местному жителю, который был частным гостем погибшей.
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