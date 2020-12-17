В Одессе 40 спасателей боролись с пожаром, который полыхал возле газовой заправки

Ранним утром 17 декабря на номер "101" поступило сообщение о возгорании по адресу Атамана Головатого, 161. Там огонь охватил складское помещение, которое расположено около газовой заправки. Спасатели сразу отправились по повышенному номеру вызова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По приезду пожарники увидели, как металлический ангар был охвачен пламенем. Огонь распространился на площадь в 450 квадратным метров.

В 4:43 пожар локализован и в 5:33 ликвидирован.

Причина пожара и ущерб — устанавливаются. К счастью, в результате ЧП нет погибших и пострадавших нет.

По данным ведомства, от ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

Местные жители стали свидетелями взрыва во время пожара в ангаре.

До этого мы сообщали, что в одном из районов Одессы огнем был охвачен жилой дом. Пожар начался на даче Ковалевского.

Там загорелась двухэтажная пристройка. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий

Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП