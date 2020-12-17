Неравнодушных жителей Одессы призывают помочь в поисках девушки, которая загадочно исчезла в центре города

Так, в Одессе разыскивают 29-летнюю Лауру Крайникову. Об этом сообщили на поисковой платформе "911" в социальной сети Фейсбук , передает Politeka.net

Девушка пропала поздно вечером 15 декабря. Около 23:30 ее видели на территории гостиницы в Красном переулке. Пропавшая разговаривала по мобильному телефону. Позже Лаура перестала выходить на связь.

Приметы: на вид около 25 лет, рост 165 сантиметров, темные волосы.

Была одета в черные лосины и черную кофту, зеленые носки.

Обращается особое внимание, что на девушке не было обуви и куртки.

Ранее мы писали, что в городе Черноморске Одесской области обнаружили без вести пропавшую 14-летнюю девочку из Луцка.

Как стало известно, несовершеннолетняя жительница Луцка пропала более двух недель назад, однако мать забила тревогу только 11 декабря. Она пришла в полицию.

По словам женщины, девочка не впервые уходит из дома, но правоохранителей она об этом раньше не сообщала, потому что та всегда возвращалась через несколько часов. На этот раз ситуация затянулась.

В ходе розысков был установлен маршрут передвижения разыскиваемой. Полицейские выяснили, что она села в грузовик дальнобойщика, и с ним направилась в портовый городок в Одесской области - Черноморск.

Одесские копы имея описание грузовика и водителя, проверили десятки фур, прибывших в город, и в конце их усилия увенчались успехом.

12 декабря девушка была найдена.

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