В одном из районов Одессы неходячая старушка оказалась заперта в собственной квартире без еды и питья

О вопиющем случае, который случился в одной из многоэтажек на Черемушках, рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, среди ночи в полицию поступил вызов от соседей, о том, что на улице Космонавтов в одной квартир на пятом этаже женщина молит о помощи.

Они рассказали, что пожилая женщина не видит и не может сама ходить, а сегодня ночью они услышали ее крик и стон.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что женщина проживает в квартире со своим сыном, который не смог открыть квартиру. Тогда на место вызвали спасателей, которые и открыли дверь.

В жилище обнаружили 83-летнюю женщину. Она лежала на полу, просила пить и есть, ведь, по ее словам, почти два дня кроме подсолнечного масла ничего не ела.

Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейские разыскали лжеминера, который отправил анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе.

Им оказалась 6-летняя девочка, ученица первого класса этой школы.

В беседе с правоохранителям школьница объяснила свой поступок желанием поиграть с котёнком, который ждал её дом