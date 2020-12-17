В одном из районов Одессы неходячая старушка оказалась заперта в собственной квартире без еды и питья
О вопиющем случае, который случился в одной из многоэтажек на Черемушках, рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, среди ночи в полицию поступил вызов от соседей, о том, что на улице Космонавтов в одной квартир на пятом этаже женщина молит о помощи.
Они рассказали, что пожилая женщина не видит и не может сама ходить, а сегодня ночью они услышали ее крик и стон.
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Прибыв на место, патрульные выяснили, что женщина проживает в квартире со своим сыном, который не смог открыть квартиру. Тогда на место вызвали спасателей, которые и открыли дверь.
В жилище обнаружили 83-летнюю женщину. Она лежала на полу, просила пить и есть, ведь, по ее словам, почти два дня кроме подсолнечного масла ничего не ела.
Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейские разыскали лжеминера, который отправил анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе.
Им оказалась 6-летняя девочка, ученица первого класса этой школы.
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