Словесная перепалка с патрульными полицейскими обернулась для жителя Одесской области инвалидностью

Подробности рассказали на сайте ГБР, передает Politeka.net

Инцидент случился еще в феврале 2018 года возле села Ананьево. Тогда инспекторы остановили автомобиль Форд Фокус, они заподозрили что водитель находился за рулем в пьяном виде. После спора патрульные избили мужчину до потери сознания, а после вызвали скорую, которая доставила его в районную больницу Ананьева.

Медики диагностировали разрыв нижнего полюса левой почки. Пострадавшего обследовал и нарколог и как оказалось, алкоголя в его крови не обнаружили.

После этого водителя должны были отвезти в Одесскую областную больницу для операции. Однако следователь и замначальника одного из отделений полиции решили выбить из водителя признание в том, что он сел за руль под действием алкоголя. Они насильно удерживали его 2,5 часа и не давали отвезти в больницу.

В результате водитель получил 3-ю группу инвалидности.

Полицейских обвиняют в превышении служебных полномочий и пытках. Обвинительный акт уже направили в суд.

Если вину патрульных докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что полицейский из Одесской области попался на крупной взятке в размере 3 тысяч долларов.

Так, было установлено, что заместитель руководителя райотдела полиции в Подольске систематически требовал деньги за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности лиц, в отношении которых он осуществлял досудебные расследования.

Полицейский гарантировал местному жителю закрытие уголовного производства за 3000 долларов США.

Его задержали "на горячем" сотрудники СБУ, когда он получил всю сумму взятки.

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