Во многие квартиры одесситов приостановлена подача тепла
Причиной этого стал ремонт магистральной теплотрассы на углу Гимназической и Большой Арнаутской. Об этом передает со ссылкой на информацию коммунальщиков из «Теплоснабжение города Одессы».
В частности, около полусотни домов в центре города остались без отопления на трое суток.
«Временно ограничено централизованное теплоснабжение 44 жилых домов, семи медицинских и семи детских учебных заведений», - говорится в сообщении коммунальных служб города.
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Отмечается, что ремонтные работы начались 16 декабря в 15:00 и продолжатся до 10 утра 19 декабря.
Без тепла остались здания по следующим адресам:
• Отрадная 9, 10;
• Уютная 12;
• Б. Арнаутская 1, 2а, 3, 7а, 9 (СШ №101), 13/15 тп-2, 13/15 тп-1, 17, 19, 33, 35, 37;
• Итальянский б-р 6, 8, 11;
• Канатная 83, 83 ЦТП, 89, 91, 92, 95, 97, 98;
• Катаева пр. 6, 8;
• Канатный пер. 3, 3а;
• 3й Куликовский пер. 3, 3а, 4;
• Лермонтовский пер., 4, 5, 6, 9;
• Леонтовича 8, 9/1, 10, 12, 14, 11 ЦТП, 11 тп-1, 11 тп-2, 11 тп-3;
• Лейт.Шмидта 19;
• Мариинская 2, 6, 8, 10;
• Мукачевский пер. 4а;
• М. Арнаутская 2, 34, 51;
• Осипова 45;
• Привокзальный пер. 2;
• Привокзальная пл. 2;
• Пантелеймоновская 6, 8,13,17, 15а, 17а, 15, 19;
• Пироговская 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27а, 27б, 29;
• Ришельевская 73;
• Семинарская 18/20, 26 тп-1, 26 тп-2, 28;
• Старосенная пл. 33;
• Штабной пер. 4;
• Черновола 4, 5а, 7а;
• Ямчитского 7.
До этого мы сообщали, что с начала года в Одесской области существенно подорожали коммунальные услуги.
Как сообщили в пресс-службе управления статистики ОГА, расценки увеличились на 14,3%.
Так, больше всего подорожал природный газ. За 11 месяцев его цена выросла на 63,7%. Кроме того, выросла цена на воду – на 18,2%, и на канализацию – на 16,9%. Подорожали и услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Они увеличились на 7,4%.
Пока что еще цены на отопление не подняли. Однако с 1 января в Одессе ждут повышения тарифа на 23%. Цена отопления для населения с НДС составит 1 813 гривен 94 копейки за гигакалорию. А без НДС будет равняться 1 511 гривнам и 62 копейкам.
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