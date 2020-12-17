Во многие квартиры одесситов приостановлена подача тепла

Причиной этого стал ремонт магистральной теплотрассы на углу Гимназической и Большой Арнаутской. Об этом передает со ссылкой на информацию коммунальщиков из «Теплоснабжение города Одессы».

В частности, около полусотни домов в центре города остались без отопления на трое суток.

«Временно ограничено централизованное теплоснабжение 44 жилых домов, семи медицинских и семи детских учебных заведений», - говорится в сообщении коммунальных служб города.

Отмечается, что ремонтные работы начались 16 декабря в 15:00 и продолжатся до 10 утра 19 декабря.

Без тепла остались здания по следующим адресам:

• Отрадная 9, 10;

• Уютная 12;

• Б. Арнаутская 1, 2а, 3, 7а, 9 (СШ №101), 13/15 тп-2, 13/15 тп-1, 17, 19, 33, 35, 37;

• Итальянский б-р 6, 8, 11;

• Канатная 83, 83 ЦТП, 89, 91, 92, 95, 97, 98;

• Катаева пр. 6, 8;

• Канатный пер. 3, 3а;

• 3й Куликовский пер. 3, 3а, 4;

• Лермонтовский пер., 4, 5, 6, 9;

• Леонтовича 8, 9/1, 10, 12, 14, 11 ЦТП, 11 тп-1, 11 тп-2, 11 тп-3;

• Лейт.Шмидта 19;

• Мариинская 2, 6, 8, 10;

• Мукачевский пер. 4а;

• М. Арнаутская 2, 34, 51;

• Осипова 45;

• Привокзальный пер. 2;

• Привокзальная пл. 2;

• Пантелеймоновская 6, 8,13,17, 15а, 17а, 15, 19;

• Пироговская 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27а, 27б, 29;

• Ришельевская 73;

• Семинарская 18/20, 26 тп-1, 26 тп-2, 28;

• Старосенная пл. 33;

• Штабной пер. 4;

• Черновола 4, 5а, 7а;

• Ямчитского 7.

До этого мы сообщали, что с начала года в Одесской области существенно подорожали коммунальные услуги.

Как сообщили в пресс-службе управления статистики ОГА, расценки увеличились на 14,3%.

Так, больше всего подорожал природный газ. За 11 месяцев его цена выросла на 63,7%. Кроме того, выросла цена на воду – на 18,2%, и на канализацию – на 16,9%. Подорожали и услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Они увеличились на 7,4%.

Пока что еще цены на отопление не подняли. Однако с 1 января в Одессе ждут повышения тарифа на 23%. Цена отопления для населения с НДС составит 1 813 гривен 94 копейки за гигакалорию. А без НДС будет равняться 1 511 гривнам и 62 копейкам.

Напомним, что тысячи семей в Одессе остались без отопления: известна причина, адреса

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