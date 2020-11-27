В пятницу, 27 ноября, некоторым жителям Одессы придеться мерзнуть в квартирах без тепла

Так, без отопления остались более сотни многоквартирных домов, расположенных в районе Черемушек и Таирова.

Всему виной авария, которая случилась на Адмиральском проспекте. Об этом сообщили в КП “Теплоснабжение города Одессы”, передает Politeka

Так, теплоснабжения не будет по следующим адресам:

– Адмиральский проспект

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,16А, 6А

– улица Бригадна

60, 62

– улица Доковая

7, 9, 11, 12, 13а, 17, 19, 20, 21

– улица Лунина

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А



– улица Мачтовая

6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22с,



– улица Новаторов

5, 13, 15, 17, 5А



– улица Палубная

6, 7, 8, 10,



– Палубний пеpеулок

1– 5, все дома



– улица Судостроительная

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21



– улица Танкерная

5, 9, 11, 13, 14

– улица Трудовая

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,



– улица Генерала Швигина

18А .

Устранить поломку коммунальщики обещают до 20:00.

Ранее мы сообщали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

До этого мы сообщали, что в одном из районов Одессы прорвало водопроводную трубу и затопило округу.

Происшествие зафиксировали в четверг, 26 ноября возле Малиновской РГА на улице Генерала Петрова.

На место аварии выехали сотрудники "Инфоксводоканала", которые занимались устранением поломки.

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