В пятницу, 27 ноября, некоторым жителям Одессы придеться мерзнуть в квартирах без тепла
Так, без отопления остались более сотни многоквартирных домов, расположенных в районе Черемушек и Таирова.
Всему виной авария, которая случилась на Адмиральском проспекте. Об этом сообщили в КП “Теплоснабжение города Одессы”, передает Politeka
Так, теплоснабжения не будет по следующим адресам:
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– Адмиральский проспект
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,16А, 6А
– улица Бригадна
60, 62
– улица Доковая
7, 9, 11, 12, 13а, 17, 19, 20, 21
– улица Лунина
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А
– улица Мачтовая
6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22с,
– улица Новаторов
5, 13, 15, 17, 5А
– улица Палубная
6, 7, 8, 10,
– Палубний пеpеулок
1– 5, все дома
– улица Судостроительная
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
– улица Танкерная
5, 9, 11, 13, 14
– улица Трудовая
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
– улица Генерала Швигина
18А .
Устранить поломку коммунальщики обещают до 20:00.
Ранее мы сообщали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.
Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.
До этого мы сообщали, что в одном из районов Одессы прорвало водопроводную трубу и затопило округу.
Происшествие зафиксировали в четверг, 26 ноября возле Малиновской РГА на улице Генерала Петрова.
На место аварии выехали сотрудники "Инфоксводоканала", которые занимались устранением поломки.
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