На одесской дороге полицейские остановили маршрутки и высадили всех пассажиров, в ответ люди перекрыли дорогу
Видеозапись обнародовали очевидцы в Telegram-канале "Одесса Info", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Так, полицейские остановили две маршрутки №13 и 39 на Новониколаевской дороге возле контрольно-пропускного пункта за перевозку стоячих пассажиров.
Люди кричали и возмущались по причине того, что не смогли вовремя добраться на работу и по своим делам. От отчаяния они перекрыли трассу и не пропускали автомобили.
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«Совесть имели бы, свол*чи вы все», - возмущается недовольная пассажирка.
До этого мы сообщали, что в Одессе водитель маршрутки напал на пассажира, который рассчитался за проезд мелочью.
Одессит рассказал, что инцидент случился рано утром в 214 маршрутке на улице Декабристов. Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Маршрутчик рассек пассажиру переносицу и порвал одежду.
Примечательно, что пострадавший обратился не в полицию, а на сайт мэрии.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.
Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.