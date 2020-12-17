На одесской дороге полицейские остановили маршрутки и высадили всех пассажиров, в ответ люди перекрыли дорогу

Видеозапись обнародовали очевидцы в Telegram-канале "Одесса Info", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, полицейские остановили две маршрутки №13 и 39 на Новониколаевской дороге возле контрольно-пропускного пункта за перевозку стоячих пассажиров.

Люди кричали и возмущались по причине того, что не смогли вовремя добраться на работу и по своим делам. От отчаяния они перекрыли трассу и не пропускали автомобили.

«Совесть имели бы, свол*чи вы все», - возмущается недовольная пассажирка.

До этого мы сообщали, что в Одессе водитель маршрутки напал на пассажира, который рассчитался за проезд мелочью.



Одессит рассказал, что инцидент случился рано утром в 214 маршрутке на улице Декабристов. Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Маршрутчик рассек пассажиру переносицу и порвал одежду.

Примечательно, что пострадавший обратился не в полицию, а на сайт мэрии.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

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