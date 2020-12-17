В больнице на Одесчине медики потребовали, чтобы родственники ухаживали за зараженным в инфекционном отделении, а также оплатили лечение в крупную сумму

Аудиозапись разговора с лечащим врачом обнародовали в Telegram-канале "Одесса Info", передает Politeka.net (чтобы прослушать, доскролльте страницу до конца)

Так, на днях в Овидиопольскую центральную больницу по улице Шевченко, 422. С подозрением на COVID-19 поступил пожилой мужчина в тяжелом состоянии.

"Сразу было сказано, что медперсонала у них нет, сиделок нет и сидеть в инфекционном отделении нужно родственникам, т. е. здоровому человеку нужно находиться в инфекционном отделении в полной палате больных людей!", – рассказал внук заболевшего.

По словам родственника, весь день с ним находилась бабушка, которой 74 года, в инфекционном отделении!!!

«Это как это извините понимать?!!! В инфекционные отделение пускать здоровых людей вообще запрещено! Зато расценки на лечение, сразу были озвучены это 32 тысячи гривен! Что делать в этой ситуации, куда обращаться за помощью я не понимаю», -возмущается автор.

На записи можно услышать спор медика и родственников, при этом женский голос говорит, что она один медик на 70 пациентов.

"Я себя возомнила врачом. Одна на 70 больных, а ты пришел и еще мне будешь мозги вставлять".

"За секунду вылетишь отсюда. Ты посмотри на него, он будет мне рот затыкать, свинья такая, неблагодарная", - кричала она.

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