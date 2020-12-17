За отсутствие масок у клиентов теперь начнут штрафовать владельцев бизнеса

Депутаты Верховной Рады во втором чтении поддержали законопроект, который вводит штрафы для владельцев бизнеса, за то, что их посетители не носят защитные маски.

За это проголосовал 241 парламентарий, сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В частности, теперь будут штрафовать не только самих граждан, которые пребывают без масок в общественных местах. Наказывать будут еще и обслуживающий персонал, который не принимает меры, чтобы пресекать нарушения масочного режима.

В соответствии с законом, персонал теперь должен делать устное замечание клиентам без масок, или же вызывать правоохранителей.

Тот, кто не будет этого делать грозит штраф в размере от 3400 до 5100 грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов).

По состоянию на 17 декабря в Одессе и области выявлено 1064 случая китайского вируса. Регион по-прежнему остается на втором месте по стране по количеству новых заразившихся.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 61 тысяча 38 человек.

18 человек скончались за сутки от осложнений, вызванных COVID-19. 853 пациента умерли за все время в области, 23185 выздоровели, 37000 болеют, у 62818 подозревают коронавирус.

Всего по Украине подтвердили 12047 новых диагнозов. Больше всего – в Киеве (1512). В пятерку лидеров, кроме столицы и Одесской области, вошли также Запорожская (858), Киевская (626) и Черниговская (587) области.

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