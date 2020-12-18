Жителей Одессы и области предупредили о неблагоприятных погодных условиях

По информации УкрГидрометцентра, 18 декабря в Одесской области ожидается сильный туман, видимость составит не больше 200-500 м.

Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

Согласно прогнозам синоптиков, туман продержится как минимум до завтра. Вождение при таких погодных условиях становится опасным по причине плохой видимости.

Туман ограничивает видимость не только для водителей, но и для пешеходов.

В связи с этим эксперты рекомендуют автомобилистам во время этого погодного явления быть особо внимательными, не нарушать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Ранее мы сообщали, что на автодороге Киев-Одесса произошла авария с человеческими жертвами. По одной из версий, ДТП случилось вследствие ухудшения погодных условий и, соответственно, состояния дорожного покрытия.

Два легковых автомобиля столкнулись возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка.

По данным инспекторов, автомобиль Opel врезался в Toyota. Водитель и пассажирка последнего от полученных травм погибли на месте происшествия. 42-летний водитель Opel отделался незначительными травмами.

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