Жертв и зараженных всё больше

За минувшие сутки в Одесской области от ковид погибли 26 человек

Об этом сообщили в СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на 18 декабря в регионе официально зарегистрировано 925 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 61 тысяча 963 человека.

Вчера от вируса и сопутствующих заболеваний в регионе скончались 26 пациентов. Число жертв болезни в Одесской области возросло до 879.

Есть и хорошая новость, за сутки излечились от болезни 1096 пациентов (24281 за время наблюдений).

Количество подозрений на «ковид» в регионе выросло на 923 (63741).

По данным на 18 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 273 пациента с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 225 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 23 человека с подозрением на COVID-19.

24 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 55 человек — в ГКБ №10, 130 человек — в городской больнице №5, 13 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 17 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 31 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы десять новых случаев COVID-19 у детей (семь девочек и три мальчика), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 344 жителя Одессы.

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