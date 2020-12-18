В Одессе молодой полицейский выхватил из рук женщины сумку с крупной суммой денег и пытался сбежать

О скандальном происшествии, которое случилось 17 декабря в районе Ж/М «Радужный», сообщило издание « Страна », ссылаясь на свои источники в Нацполиции.

Инцидент произошел около 05:30 у дома потерпевшей. 20-летний правоохранитель вырвал из рук женщины сумку с 20 тысячами долларов и пустился наутек.

Несмотря на юный возраст, далеко преступник в погонах убежать не успел, и был задержан. Сейчас он находится в ИВС.

Жертвой ограбления оказалась предпринимательница с промтоварного рынка «7 километр».

Примечательно, что пресс-служба ГУНП пока никак не прокомментировала скандальный инцидент.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области патрульные полицейские жестоко избили и пытали водителя авто, пытаясь выбить из него признание в употреблении алкоголя.

В результате мужчина получил 3-ю группу инвалидности.

Если вину патрульных докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Злоумышленники украли деньги и золотую цепочку и нанесли в общей сложности пятнадцать тысяч гривен убытков.

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