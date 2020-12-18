В Одессе спасли раненного лебедя, который сидел под стенами больницы
Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе
Так, на улице Неждановой очевидцы заметили белого лебедя, который сидел у стен Одесского онкологического диспансера. Они позвонили в полицию с просьбой ему помочь.
Местные жители рассказали, что лебедь летел и вдруг упал на землю. К себе он никого не подпускал, шипел и нападал на полицейских и граждан, которые хотели ему помочь.
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Патрульные в свою очередь о событии проинформировали работников зоопарка, а пока те ехали, обеспечили лебедю покой от любопытных прохожих.
Как оказалось, что у него травмированное крыло. Сейчас лебедя забрали в зоопарк, где ему оказали всю необходимую помощь.
До этого иы сообщали, что в Одессе неходячая и незрячая старушка оказалась заперта в собственной квартире без еды и питья.
В полицию позвонили соседи и рассказали, что на улице Космонавтов в одной квартир на пятом этаже женщина молит о помощи.
Прибыв на место, патрульные выяснили, что женщина проживает в квартире со своим сыном, который не смог открыть квартиру. Тогда на место вызвали спасателей, которые и открыли дверь.
В жилище обнаружили 83-летнюю женщину. Она лежала на полу, просила пить и есть, ведь, по ее словам, почти два дня кроме подсолнечного масла ничего не ела.
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