В Одессе спасли раненного лебедя, который сидел под стенами больницы

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Так, на улице Неждановой очевидцы заметили белого лебедя, который сидел у стен Одесского онкологического диспансера. Они позвонили в полицию с просьбой ему помочь.

Местные жители рассказали, что лебедь летел и вдруг упал на землю. К себе он никого не подпускал, шипел и нападал на полицейских и граждан, которые хотели ему помочь.

Патрульные в свою очередь о событии проинформировали работников зоопарка, а пока те ехали, обеспечили лебедю покой от любопытных прохожих.

Как оказалось, что у него травмированное крыло. Сейчас лебедя забрали в зоопарк, где ему оказали всю необходимую помощь.

До этого иы сообщали, что в Одессе неходячая и незрячая старушка оказалась заперта в собственной квартире без еды и питья.

В полицию позвонили соседи и рассказали, что на улице Космонавтов в одной квартир на пятом этаже женщина молит о помощи.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что женщина проживает в квартире со своим сыном, который не смог открыть квартиру. Тогда на место вызвали спасателей, которые и открыли дверь.

В жилище обнаружили 83-летнюю женщину. Она лежала на полу, просила пить и есть, ведь, по ее словам, почти два дня кроме подсолнечного масла ничего не ела.

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