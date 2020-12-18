Водитель на БМВ протаранил столб рекламного билборда

ДТП произошло в пятницу днем, 18 декабря, на улице Святослава Рихтера. Подробности аварии рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net

По данным инспекторов, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением, в результате машину занесло на мокрой дороге, а после произошло столкновение с рекламным щитом.

К счастью, в аварии никто не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения.

На 29-летнего водителя составили админ протокол за нарушение правил дорожного движения.

До этого мы сообщали, что в Одесской области произошло ДТП, которое только чудом обошлось без пострадавших – женщина посетила поликлинику вместе с автомобилем.

Инцидент случился в городе Измаиле. Автомобиль KIA въехал прямо в двери городской поликлиники, в результате чего серьезное повреждение получило медучреждение.

Женщина, не выбрав безопасную скорость движения и не оценив дорожную обстановку, преодолев три ступеньки, совершила столкновение со зданием. При этом автоледи сама отделалась сильным испугом.

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