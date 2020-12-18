Погода на День святого Николая, 19 декабря, к сожалению, не принесет настоящей зимы

На выходных небо в Одессе затянется тучами и пойдет дождь

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.

Погода на День святого Николая, 19 декабря, к сожалению, не принесет настоящей зимы и морозов в Одессу.

По прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Ночью ожидается мелкий дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градусов тепла, днем ​​градусники покажут +2+4.

По области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 20 декабря Одессе облачная погода продержится весь день. Высокая вероятность дождя. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от 2-х мороза до 3 тепла, днем ​​0-5 градусов тепла.

Ранее мы сообщали о необычном явлении, которое наблюдали жители на пляжах Одессы.

Дело всё в то, что побережье укрыло плотной пеной

На опубликованных кадрах видно, что набережная как будто превратилась в место проведения пенной вечеринки.

"Морская пена на всем побережье Фонтана. В Киеве гололёд, а в Одессе шторм", - рассказали очевидцы.

Ученые отмечают, что пена для человека совсем не опасна, но ближайшие базы и дома могут пострадать, так как большие потоки пены оставляют после себя солевые разводы.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"

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