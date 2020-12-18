Житель Одесской области жестоко расправился с соседом, забрал кошелек и хотел угнать стареньки автомобиль

За свои преступления он отправится за решетку на 10 лет по решению суда, пишет Думская.

Убийство было совершено в апреля этого года в селе Новоградовка Овидиопольского района.

Преступник проник в дом своего соседа, с которым у него был давний конфликт. В его жилище он заночевал, а когда встретил на следующее утро, то трижды ударил жертву ножом в шею, а затем добил молотком по лицу. Пострадавший скончался от полученных ранений на месте.

Далее убийца решил похитить из дома что-нибудь ценное.

На глаза ему попался кошелек, в котором лежало 1013 гривен, а во дворе стоял автомобиль «ВАЗ-21063» желтого цвета. Преступник решил его угнать, однако это заметили несколько соседей и задержали.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ст.162, 115, 185 и 289 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья, умышленное убийство, кража, угон автомобиля).

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала убийц 55-летней женщины- таксистки, труп которой обнаружили в Одесской области.

Ими оказались парни 17 и 18 лет. Сев в автомобиль таксистки, они назвали ей ложный адрес назначения, а когда приехали в Любополь, - жестоко убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами и забрали из кошелька полторы тысячи гривен.

Чтобы скрыть преступление они оттащили бездыханное тело на обочину и на автомобиле убитой поехали на окраину Одессы, где закопали орудия преступления, облили авто водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.

Преступление они объяснили нехваткой денег для погашения кредитов, которые они оформили на открытия своего бизнеса.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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