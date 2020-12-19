В Одесской области снова более тысячи больных за сутки

Одесский регион - на втором месте по количеству заболевших за сутки, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За минувшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в киевском регионе, Одесской, и Запорожской областях.

В Одесской области коронавирус 18 декабря диагностировали у 1 161 человека, о выздоровевших жителей Одессы и области на СНБО информации нет. За эти сутки было 6 летальных случаев.

Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.

Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.

Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.

На ступеньках Потемкинской лестницы появились светящиеся олени и медведи.

На Думской площади перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.

Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.

Зажгут новогоднее дерево 19 декабря под музыку в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.

Также в этот день в Летнем театре начнет работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади откроется ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

Светодиодные фигуры животных – обитателей «Сказочного городка», которые ранее были на Думской площади разместят теперь в Стамбульском парке.

Также елку установили на улице Дерибасовской.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

Как сообщала Politeka, "радиоактивные" елки из Чернобыля заполонили рынки: одесситов предупредили, что нужно знать

Также Politeka писала, в Одессе установили елку с нестандартной верхушкой, фото: "Лучше ведьмовской шляпы"