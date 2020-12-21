Новая неделя принесет в Одессу похолодание, осадки и гололед

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Холодные воздушные массы придут в Одессу из Сибири и принесут морозную погоду, а также осадки в виде мокрого снега. Однако продлиться это недолго и уже с середины недели их начнут вытеснять атмосферные фронты из запада, которые принесут дожди и потепление.

В понедельник горожан ждет пасмурная погода, но без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем – 2-7 °С со знаком плюс.

Синоптики предупредили водителей и пешеходов быть осторожными, так как на Одессу опуститься туман и видимость на дорогах составит не более 200-500 метров.

Во вторник, 22 декабря в Одессу будет солнечно, ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью опустится до 2 °С мороза, днем будет около 5°С тепла. Возможен гололед.

В среду, 23 декабря, небо над город покроется облаками. Синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью -1 градус, днем до +4.

В четверг и пятницу, по данным метеорологов, в Одессе будет пасмурно и дождливо. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью похолодает до 3-5 °С тепла, днем температура поднимется около 8-9 °С со знаком плюс.

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