В Одесской области полиция разыскивает без вести пропавшего подростка

Мальчик, которому 14 лет исчез 20 декабря в селе Троицкое Любашевского района, сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net

Известно, что Анатолий Горопай покинул стены детского дома и с тех пор о нем никто ничего не слышал.

Приметы сбежавшего: рост примерно 135 сантиметров, худой, короткие светлые волосы.

Толик имеет на лице пятна и немного заикается.

Был одет в темную куртку с желтыми полосками на рукавах, темно-синие джинсы, кроссовки.

В полиции призывают всех, кому что-либо известно о месте нахождения мальчика, сообщить по телефонам +38 (095) 112-07-64, +38 (097) 152-56-52 или по спецлинии «102».

Не так давно мы сообщали, что в центре Одессы исчезла 29-летняя Лаура Крайникова.

Девушка пропала поздно вечером 15 декабря. Около 23:30 ее видели на территории гостиницы в Красном переулке. Пропавшая разговаривала по мобильному телефону. Позже Лаура перестала выходить на связь.

Также мы сообщали, что 5 декабря около Черноморки в трамвай сел 30-летний Артур Лиска. Он направился в сторону центра города, однако дома так и не появился. На данный момент мужчину ищут уже более двух недель.

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