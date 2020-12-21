В Одесской ОГА разгорелся скандал – вице-губернатор утаила от всех что заболела ковид и заразила своих коллег и подчиненных
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В частности, у заместителя председателя ОГА Анастасии Бондарь диагностировали Covid-19, однако она продолжала ходить на работу и участвовать в публичных мероприятиях. Об обмане стало известно после того, как заболели помощники чиновницы.
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В тоже время, что поступок Бондарь возмутил действующего губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого. Он сделал заместительнице выговор.
По состоянию на 21 декабря в Одесской области зарегистрировано 64 тыс. 589 случаев заражения на COVID-19, из которых 26 тысяч выздоровели, 36 тысяч продолжают болеть и 924 летальных случая. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 651 новый случай, а также 18 смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. В настоящее время под подозрением находятся около 37 тысяч граждан.
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