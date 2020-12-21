В Одесской области 25-летний парень изнасиловал пожилую женщину

Вопиющий инцидент случился неделю назад в Татарбунарах, о нем рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Местный житель среди ночи залез в дом 73-летней женщины и применив физическую силу изнасиловал ее.

После этого он забрал две куртки, а также ботинки, которые нашел в одной из комнат, и сбежал. Одежда принадлежала родственникам старушки.

Впоследствии копы задержали 25-летнего жителя Татарбунар. Насильник сознался в содеянном, а свои действия объяснил тем, что находился под действием алкоголя.

«Я вошел в дом, увидел незнакомую женщину, скинул с нее одеяло и начал насиловать. Ударил ее раз, – рассказал подозреваемый.

Сейчас его поместили в СИЗО. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе мужчина избил и изнасиловал свою двоюродную сестру.

Инцидент случился в одном из в торговых центров города.

Всё началось с того, что 19-летняя девушка попросила своего 27-летнего родственника помочь ей выбрать компьютерную технику.

Подобрав ноутбук, мужчина угостил ее кофе. А потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения.

В ответ на услышанный отказ злоумышленник сломал потерпевшей нос, изнасиловал и, чтобы не оказаться за решеткой, сбежал из области.

Правоохранители разыскали насильника и задержали. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что вору-неудачнику светит тюрьма за кражу велосипеда, фото: "зато получил в ломбарде 1200 грн"

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."

Также Politeka писала, что на Одесчине молодая девушка зарезала приятеля и хотела скрыть расправу: что известно