В Одесской области мужчина украл велосипед

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

Полицейские нашли в ломбарде украденный у жительницы Измаила велосипед.

43-летняя женщина оставила велосипед прямо во дворе дачного участка. 30-летний местный житель не растерялся и украл двухколёсный транспорт.

Полицейские установили место нахождения велосипеда, после чего нашли правонарушителя. Мужчина признался, что выручил в ломбарде за него 1200 гривен.

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее мы писали, что в Одесской области в ДТП разбился 19-летний мотоциклист.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Авария произошла 19 декабря около пяти часов утра.

19-летний водитель мотоцикла «МТ» столкнулся с мопедом «Ямаха», который двигался по встречке под управлением 17-летнего парня.

Мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а мопедиста доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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