Одесситам сообщили, когда они смогут вакцинироваться от китайского вируса, который свирепствует во всем мире

Как передает Politeka.net, об этом в ходе заседания оперативного штаба доложила директор горздрава Елена Якименко.

Многие жители Одессы и области с нетерпением ожидают, когда смогут привиться от Covid-19 и как стало известно, Украине бесплатно выделят 8 миллионов доз вакцины, равной 20% населения.

По словам чиновницы, первую партию вакцины обещают доставить не раньше мая следующего года благодаря международной программе Covax. Официальное одобрение запроса на вакцину уже получено.

«Вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день», – пояснила Якименко и добавила, что в госбюджете на 2021-й год предусмотрено 19,4 млрд гривен на закупку вакцины от Covid-19.



Также глава горздрава рассказала, что по последним данным стало известно о мутации китайского вируса.

Пока неизвестно, устойчив он или нет к найденной вакцине, однако специалисты уже отмечают, что передается он на 70% быстрее прежнего.

По состоянию на 21 декабря в Одесской области зарегистрировано 64 тыс. 589 случаев заражения на COVID-19, из которых 26 тысяч выздоровели, 36 тысяч продолжают болеть и 924 летальных случая. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 651 новый случай, а также 18 смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. В настоящее время под подозрением находятся около 37 тысяч граждан.

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