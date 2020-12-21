В одной из больниц Одессы нет медперсонала, чтобы лечить ковид-пациентов

О катастрофический ситуации рассказала директор горздрава Елена Якименко.

Она отметила, что в больнице водников развернули дополнительные койки под зараженных китайским вирусом, однако принять их не могут, по причине отсутствия медиков, пишут местные СМИ .

Также, по словам чиновницы, имеются проблемы с финансированием.

«Если считать и эти новые места, то суммарно в больнице водников 160 ковид-коек. При этом из уже открытых 100 работают 80», - рассказала Якименко.

По состоянию на 21 декабря в Одесской области зарегистрировано 64 тыс. 589 случаев заражения на COVID-19, из которых 26 тысяч выздоровели, 36 тысяч продолжают болеть и 924 летальных случая. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 651 новый случай, а также 18 смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. В настоящее время под подозрением находятся около 37 тысяч граждан.

Не так давно мы сообщали, что в больнице Одесской области медики потребовали, чтобы родственники ухаживали за зараженным в инфекционном отделении, а также оплатили лечение в крупную сумму.

Речь идео об Овидиопольской центральной больнице по улице Шевченко, 422. куда подозрением на COVID-19 поступил пожилой мужчина в тяжелом состоянии.

Сразу было сказано, что медперсонала у них нет, сиделок нет и сидеть в инфекционном отделении нужно родственникам, т. е. здоровому человеку нужно находиться в инфекционном отделении в полной палате больных людей.

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