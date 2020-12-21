В Одессе и области произошло несколько пожаров, в которых погибли и пострадали люди

Подробности рассказали в пресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net

Так, жители Раздельной стали свидетелями пожара, который забрал человеческую жизнь. Огонь охватил жилой дом на улице Транспортной.

Прибывшие на вызов спасатели за два с половиной часа полностью ликвидировали возгорание на площади 90 м2. В одной из комнат они увидели тело хозяина без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается.

Еще одно огненное ЧП в Одессе отправило 87-летнюю женщину в реанимацию.

Поздно вечером 20 декабря пожарные потушили возгорание в квартире на втором этаже в старинном четырехэтажном доме на Пастера.

По данным спасателей, во время пожара получила ожоги 50% тела 87-летняя хозяйка жилья. Пожарные вытащили пенсионерку из квартиры и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Во время тушения спасатели эвакуировали жильцов других квартир. По маршевой лестнице на улицу вывели 10 человек, в том числе одного ребенка.

До этого мы писали, что одесские спасатели боролись с пожаром на территории храма.

20 декабря утром в одесскую службу «101» поступило сообщение о пожаре на территории возгорании храма Владимирской иконы Божией Матери по пр. Добровольского, 110.

Спасатели установили, что горит временная деревянная постройка для хранения дров.

Пожар был ликвидирован. Недопущено распространение огня на рядом расположенные навесы со строительными материалами.

Напомним, что масштабный пожар возле газовой заправки в Одессе: момент взрыва попал на камеру

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