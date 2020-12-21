По Одессе расхаживает мужчина с пистолетом, который грабит магазины

Кадры вооруженного нападения показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео доскролльте до конца)

Так , на выходных в круглосуточный магазин «Сеньор», который находится в Испанском переулке, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске, достал пистолет и угрожая им потребовал, чтобы продавщица отдала все деньги из кассы.

Преступник завладел 1 500 гривен и скрылся.

После публикации видео сотрудники другого магазина на улице Ядова сообщили, что две недели назад у них произошло аналогичное ограбление.

До этого мы сообщали, как женщины обчистили квартиру мужчину, с которым познакомились в центре Одессы.

Они напросились к нему в гости. За столом компания выпивала и когда хозяин жилья захмелел и уснул, женщины надумали обчистить его.

Воровки вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе молодой полицейский выхватил из рук женщины сумку с 20 тысячами долларов и пытался сбежать.

Скандальное происшествии случилось на днях в районе Ж/М «Радужный» у дома потерпевшей. 20-летний правоохранитель вырвал из рук женщины сумку с крупной суммой и пустился наутекоднако его задержали.

Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения

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