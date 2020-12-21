В Одессе повредили одну из скульптур, которая венчает крышу мэрии рядом с часами
Скульптуре «День и ночь» отбили пикантную часть тела – правую грудь.
По предварительной информации, всему виной оказался дрон, который врезался в левую часть скульптуры.
Вирус забрал жизнь легенды советского кинематографа: подробности трагедии
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
Как в обычной жизни выглядят Ксения Мишина, Каменских, Никитюк и другие звезды: фото без макияжа и пафоса
"Дочери и года нет": пьяный водитель отправил на тот свет украинского футболиста, детали фатального ДТП
Обратим внимание, что это не первое повреждение фигуры дронами, аналогичная ситуация произошла летом прошлого года. Тогда пострадала правая часть композиции – у "Ночи" отбили подбородок. После инцидента в мэрии решили не тратиться на ремонт скульптуры и обмотали ее скотчем.
К Дню города 2 сентября скульптуру решили отремонтировать. В нормальном виде она смогла простоять чуть дольше трех месяцев.
Ранее мы писали, что в мэрии объяснили, почему во время открытия главной елки Одессы гостям включили блатную песню Михаила Шуфутинского.
Скандальную ситуация прокомментировала директор департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова.
По словам чиновницы, во всем виноваты представители компании-подрядчика, которая обеспечивала музыкальное сопровождение городского мероприятия. Это они включили на праднике русский шансон.
«После того, как официальная часть открытия елки завершилась, подрядная организация включила собственный плейлист "новогодних" песен», - объяснила она.
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать
Как сообщала Politeka, "радиоактивные" елки из Чернобыля заполонили рынки: одесситов предупредили, что нужно знать
Также Politeka писала, в Одессе установили елку с нестандартной верхушкой, фото: "Лучше ведьмовской шляпы"