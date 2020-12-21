Совсем недавно ее отреставрировали

В Одессе повредили одну из скульптур, которая венчает крышу мэрии рядом с часами

Скульптуре «День и ночь» отбили пикантную часть тела – правую грудь.

По предварительной информации, всему виной оказался дрон, который врезался в левую часть скульптуры.

Обратим внимание, что это не первое повреждение фигуры дронами, аналогичная ситуация произошла летом прошлого года. Тогда пострадала правая часть композиции – у "Ночи" отбили подбородок. После инцидента в мэрии решили не тратиться на ремонт скульптуры и обмотали ее скотчем.

К Дню города 2 сентября скульптуру решили отремонтировать. В нормальном виде она смогла простоять чуть дольше трех месяцев.

Ранее мы писали, что в мэрии объяснили, почему во время открытия главной елки Одессы гостям включили блатную песню Михаила Шуфутинского.

Скандальную ситуация прокомментировала директор департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова.

По словам чиновницы, во всем виноваты представители компании-подрядчика, которая обеспечивала музыкальное сопровождение городского мероприятия. Это они включили на праднике русский шансон.

«После того, как официальная часть открытия елки завершилась, подрядная организация включила собственный плейлист "новогодних" песен», - объяснила она.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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