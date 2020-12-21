В Одеской области активисты отыскали еще два памятника Владимиру Ленину

О находках сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина», которые собственными силами занимаются демонтажем монументов в украинских регионах.

И как оказалось, не все памятники вождю пролетариата декоммунизировали одесские патриоты.

Один монумент Ильичу обнаружили в селе Старые Трояны Измаильского района. По поводу него было направлено обращение на правительственную горячую линию.

Второй расположен непосредственно в Одессе, на улице Костанди, 4.

По этому адресу расположен памятник юному Ильичу на территории детского лагеря "Юный судоремонтник". Сейчас, согласно ответу Одесского городского совета, он до сих пор не демонтирован, поэтому по этому поводу активисты из "Декоммунизация. Украина" написали обращение на правительственную горячую линию.

С постаментом в селе Калчева Болградского района уже долгое время борятся патриоты. Еще полгода назад на председателя сельсовета завели уголовное дело из-за несоблюдения закона о декоммунизации. Должностное лицо не был против сноса постамента, но в этом ему активно препятствовали местные. В результате конфликта между ним и обществом мужчине пришлось даже отказаться от должности.

Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, "радиоактивные" елки из Чернобыля заполонили рынки: одесситов предупредили, что нужно знать

Также Politeka писала, в Одессе установили елку с нестандартной верхушкой, фото: "Лучше ведьмовской шляпы"