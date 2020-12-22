Мужчина и женщина погибли на месте

На дороге в Одесской области водитель иномарки забрал человеческие жизни прямо на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло вечером 21 декабря на трассе Одесса-Рени у села Петродолинское в Овидиопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net

По информации следователей, 25-летний водитель автомобиля Toyota Prado сбил двух пешеходов – 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые переходили дорогу. От полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

За рулем внедорожника был 25-летний одессит., он не травмировался. Мужчину задержали и отправили на медицинский осмотр, а машину арестовали.

Если вину водителя докажут, то ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Очевидцы также показали в сети видео с места трагедии.

Ранее мы писали, что водитель в Одесской области сбил двух женщин.

Мужчина скрылся с места смертельного ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полиция разыскала водителя, который 18 декабря сбил двух женщин в селе Одесской области и скрылся с места смертельного ДТП.

По предварительной информации, встречный автомобиль ослепил 31-летнего водителя «ВАЗа», в автомобиле которого не работали стеклоочистители. Он выполнил маневр вправо и совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП 54-летняя женщина скончалась от полученных травм, а 42-летняя - получила травму ноги. Водитель с места происшествия скрылся, однако через полчаса полицейские его разыскали в Арцизе.

Напомним, что в Одессе таксист снес пенсионера на "зебре" и стал снимать наклейки на авто: момент аварии попал на видео

А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео