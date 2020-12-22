Малолетние душегубы рассказали подробности убийства женщины таксиста из города Южного

Об этом говорится в сюжете «Чрезвычайных новостей» на канале в youtube, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На прошлой неделе всю Украину потрясло преступление, которое случилось в Одесской области. Оно было крайне жестоким.

Душегубы зарезели 55-летнюю Инессу Тютюнник, которая работала в такси, а затем выбросили растерзанное тело в людном месте. Машину они сожгли возле кладбища.

Местные жители, проживающие в том переулке, ужаснулись от увиденного.

«Я открываю ворота, ёлки-палки лежит, дорога вся в крови», - рассказала женщина, которая первая обнаружила труп.

Убийцами оказались ребята по 17 и 18 лет. Несчастной жертве они нанесли 11 ножевых ударов. Копам понадобилось менее суток, чтобы выйти на их след.

Юный изверг сознался в преступлении, вот что он говорит: «Я взял нож и нанес первый удар. Женщина заорала, коснулся до курточки, не сильно ударил. Потом говорю, оттянем тело в тот переулок».

По данным полиции, убийство они спланировали заранее.

«Я хотел открыть свое дело, у меня был прописан план, бизнес-проект по открытию комнаты ярости, где человек приходит, берет молот и крушит всё», - говорит подозреваемый.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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