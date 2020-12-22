В сети продемонстрировали, как менялась главная елка Одессы на Думской площади за 9 лет
Фотоколлаж разместил телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
Обратим внимание, что, начиная с 2014 года новогодняя красавица практически в точности такая же, как и в последующие годы, меняются только украшения. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занимает много времени.
Также стоит сказать, что 19 декабря на Думской площади Одессы стартовали новогодние празднования.
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Традиционно в День Святого Николая, разноцветными огнями засияла главная новогодняя елка города и звучали поздравления от Святого Николая.
Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.
Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.
Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.
Также мы сообщали, что в поселке городского типа Доброславе Одесской области собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев и установили новый национальный рекорд.
На эту елку ушло 24 194 осенних листьев. Ее высота – 3,5 метра.
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать
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Также Politeka писала, в Одессе установили елку с нестандартной верхушкой, фото: "Лучше ведьмовской шляпы"