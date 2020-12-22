В сети продемонстрировали, как менялась главная елка Одессы на Думской площади за 9 лет

Фотоколлаж разместил телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Обратим внимание, что, начиная с 2014 года новогодняя красавица практически в точности такая же, как и в последующие годы, меняются только украшения. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занимает много времени.

Также стоит сказать, что 19 декабря на Думской площади Одессы стартовали новогодние празднования.

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Традиционно в День Святого Николая, разноцветными огнями засияла главная новогодняя елка города и звучали поздравления от Святого Николая.

Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.

Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.

Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.

Также мы сообщали, что в поселке городского типа Доброславе Одесской области собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев и установили новый национальный рекорд.

На эту елку ушло 24 194 осенних листьев. Ее высота – 3,5 метра.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать