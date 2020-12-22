Динамика не идет на спад

Одесчина снова очутилась в тройке лидеров по числу заболевших китайским вирусом за сутки

Как сообщили в СНБО, на утро 22 декабря в Одесской области выявлено еще 914 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии зарегистрировано 66 тысяч 503 случая заражения на COVID-19.

Таким образом, регион находится на 3-м месте по количеству заболевших за сутки. На первом месте – Киев, на втором – Днепропетровская область.

18 человек скончались за сутки на Одесчине от осложнений, вызванных опасным вирусом.

Общее число летальных случаев достигло 942 человека, 27519 выздоровели, 37042 болеют, у 67281 подозревают коронавирус.

До этого мы писали, что стало известно, когда жители Одессы смогут вакцинироваться от китайского вируса, который свирепствует во всем мире

Как рассказала директор горздрава Елена Якименко, Украине бесплатно выделят 8 миллионов доз вакцины, равной 20% населения.

Первую партию вакцины обещают доставить не раньше мая следующего года благодаря международной программе Covax. Официальное одобрение запроса на вакцину уже получено.

«Вакцинация предусматривает введение инъекции дважды с интервалом в 21 день», – пояснила Якименко и добавила, что в госбюджете на 2021-й год предусмотрено 19,4 млрд гривен на закупку вакцины от Covid-19.

Напомним, что одесситку с ковид "залечили" в больнице: "Не могла дождаться спасительной капельницы"

Как писала Politeka, медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: "Скорые и больницы захлебываются"

Также Politeka писала, эпидемия забирает жизни одесситов одного за другим, новая статистика: "больше тысячи человек..."