Полиция и родственники разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала в Одесской области

Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Нацполиии, передает Politeka.net

Так, в розыск объявлена Юлия Сивова, которая вчера, 21 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Известно, что она проживает в Раздельнянском районе.

Приметы Юли: рост 170 см, худощавая, длинные прямые темно-русые волосы, глаза карие.

В день исчезновения была одета в темно-зеленый спортивный костюм, темно-синюю куртку, сапоги, сиреневую шапку и черный шарф.

В полиции призывают всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая, сообщать в Раздельнянский ОП по телефону (04853)5-04-42 или на спецлинию «102».



Ранее мы писали, что в Одессе на поселке Котовского 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив. Ребенок приземлился на карниз первого этажа. Чтобы спасти подростка, который находился на самом краю, свидетели случившегося вызвали охрану «СОБ».

Сотрудники охраны отреагировали очень быстро и помогли снять ребенка с труднодоступной̆ крыши карниза.

На место была вызвана полиция и скорая помощь. Они отвезли мальчика в больницу с внутренним кровотечением. Сейчас он в реанимации, но по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Что касается его матери, то как утверждают очевидцы, она уже не первый день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причина произошедшего пока неизвестна. Женщину доставили в отделение полиции в неадекватном и нетрезвом состоянии.

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