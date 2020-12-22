Полиция и родственники разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала в Одесской области
Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Нацполиии, передает Politeka.net
Так, в розыск объявлена Юлия Сивова, которая вчера, 21 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Известно, что она проживает в Раздельнянском районе.
Приметы Юли: рост 170 см, худощавая, длинные прямые темно-русые волосы, глаза карие.
"Холостячка" Ксения Мишина без макияжа засветила их с Эллертом любовное гнездышко: "Важно создавать..."
51-летняя Дженнифер Лопес изогнулась в мокрой "сеточке" и заставила трепетать: "Ой, мама, какое..."
Новая опасность надвигается на Украину, срочное предупреждение: "Ночью и утром..."
Беда настигла судью «Танців з зірками» Григория Чапкиса, никого не пускают: «Начал задыхаться...»
В день исчезновения была одета в темно-зеленый спортивный костюм, темно-синюю куртку, сапоги, сиреневую шапку и черный шарф.
В полиции призывают всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая, сообщать в Раздельнянский ОП по телефону (04853)5-04-42 или на спецлинию «102».
Ранее мы писали, что в Одессе на поселке Котовского 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив. Ребенок приземлился на карниз первого этажа. Чтобы спасти подростка, который находился на самом краю, свидетели случившегося вызвали охрану «СОБ».
Сотрудники охраны отреагировали очень быстро и помогли снять ребенка с труднодоступной̆ крыши карниза.
На место была вызвана полиция и скорая помощь. Они отвезли мальчика в больницу с внутренним кровотечением. Сейчас он в реанимации, но по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.
Что касается его матери, то как утверждают очевидцы, она уже не первый день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причина произошедшего пока неизвестна. Женщину доставили в отделение полиции в неадекватном и нетрезвом состоянии.
Напомним, что на Одесчине пропал ребенок с пятнами на лице: фото и приметы
Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "положила спать, а потом...