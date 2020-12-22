В Одесской области мужчина разбил головы молотком своим соседям

Причина оказалась банальной – они не отдали ему сдачу. Детали происшествия сообщили в местном управлении полиции, передает Politeka.net

Так, семейная пара зашла в гости к соседу. Хозяин дома попросил их купить пачку пельменей и дал им на это 300 гривен.

Вернувшись с покупкой и оказавшись, что сдачу гости возвращать не собираются, хозяин дома решил выбить деньги силой. Он схватил молоток и начал бить им по головам мужчины и женщины.

Оба пострадавших оказались в больнице. Состояние 57-летней женщины стабилизировали, а вот за жизнь ее 33-летнего сожителя продолжают бороться медики.

Тем временем в полиции задержали агрессора, ему грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение за покушение на убийство.

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Глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями.

В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.

После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.

Правоохранителям удалось задержать его на следующий день, ему сообщили о подозрении.

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