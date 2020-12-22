В Одесской области мужчина разбил головы молотком своим соседям
Причина оказалась банальной – они не отдали ему сдачу. Детали происшествия сообщили в местном управлении полиции, передает Politeka.net
Так, семейная пара зашла в гости к соседу. Хозяин дома попросил их купить пачку пельменей и дал им на это 300 гривен.
Вернувшись с покупкой и оказавшись, что сдачу гости возвращать не собираются, хозяин дома решил выбить деньги силой. Он схватил молоток и начал бить им по головам мужчины и женщины.
Молодая жена Комарова из "Мира наизнанку" после слов Влада Ямы огорошила заявлением: "Так что смотрите!"
Дочь Кравец из "Квартал 95" засветила лицо братика, которого скрывают от публики, редкие кадры: "Помаши ручкой"
Покатушки на санках закончились трагедией на Харьковщине: 11-летний ребенок умер до приезда врачей
"Хотела развернуться назад": масштабное ДТП произошло на одесской трассе, кадры трагедии
Оба пострадавших оказались в больнице. Состояние 57-летней женщины стабилизировали, а вот за жизнь ее 33-летнего сожителя продолжают бороться медики.
Тем временем в полиции задержали агрессора, ему грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение за покушение на убийство.
До этого мы сообщали, что в Одессе семейный конфликт завершился убийством.
Глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями.
В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.
После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.
Правоохранителям удалось задержать его на следующий день, ему сообщили о подозрении.
Напомним, что на Одесчине пропал ребенок с пятнами на лице: фото и приметы
Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что девочка в синей куртке бесследно исчезла в Одесской области, фото: родственники и полиция сбились с ног