В центре Одессы произошла стычка с применением огнестрельного оружия

Подробности стрельбы рассказали в пресс-службе обласного ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в полициию позвонили встревоженные местные жители и рассказали о разборках на улице Коблевской, также о том, что были слышны выстрелы.

На место происшествия немедленно направили наряды полиции.

Копы установили, что между двумя группами молодых людей произошла драка. Один из участников достал стартовый пистолет и выстрелил несколько раз.

Во время стычки один из участников конфликта повредил автомобиль другому, на что товарищ владельца транспортного средства совершил несколько выстрелов из стартового пистолета.

В ведомстве отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители установили всех участников этого инцидента. Их отвезли в Портофранковское отделение полиции для дачи показаний.

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Глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями.

В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.

После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.

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