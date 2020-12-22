В центре Одессы произошла стычка с применением огнестрельного оружия
Подробности стрельбы рассказали в пресс-службе обласного ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в полициию позвонили встревоженные местные жители и рассказали о разборках на улице Коблевской, также о том, что были слышны выстрелы.
На место происшествия немедленно направили наряды полиции.
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Копы установили, что между двумя группами молодых людей произошла драка. Один из участников достал стартовый пистолет и выстрелил несколько раз.
Во время стычки один из участников конфликта повредил автомобиль другому, на что товарищ владельца транспортного средства совершил несколько выстрелов из стартового пистолета.
В ведомстве отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал.
Правоохранители установили всех участников этого инцидента. Их отвезли в Портофранковское отделение полиции для дачи показаний.
До этого мы сообщали, что в Одессе семейный конфликт завершился убийством.
Глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями.
В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.
После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.
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