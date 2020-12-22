В скором времени одесским водителям придеться раскошелится, так как парковка подорожает в четыре раза

Такая информация появилась в ходе заседании "бюджетной" комиссии городского совета, сообщают местные СМИ.

Как стало известно, цена муниципальной парковки в Одессе возрастет с 5 до 20 гривен.

Также стало известно, что стоимость парковки не будет одинаковой: оставить автомобиль в центре города и у побережья будет дороже, чем к примеру в спальных районах.

Таким образом в бюджет города поступит больше средств, а в исторической части Одессы будут меньше парковаться.

До этого мы сообщали, что с начала года в Одесской области существенно подорожали коммунальные услуги.

Расценки увеличились на 14,3%.

Так, больше всего подорожал природный газ. За 11 месяцев его цена выросла на 63,7%. Кроме того, выросла цена на воду – на 18,2%, и на канализацию – на 16,9%. Подорожали и услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Они увеличились на 7,4%.

Пока что еще цены на отопление не подняли. Однако с 1 января в Одессе ждут повышения тарифа на 23%. Цена отопления для населения с НДС составит 1 813 гривен 94 копейки за гигакалорию. А без НДС будет равняться 1 511 гривнам и 62 копейкам, сообщили в управлении статистики.

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