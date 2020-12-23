В Одессе автомобиль на скорости влетел в электроопору, взорвался и сгорел на считанные минуты

Огненное происшествие случилось 23 декабря, около 23 часов, на Фонтанской дороге. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net

За рулем автомобиля Mitsubishi был 29-летний мужчина, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, в результате чего авто врезалось в столб электросети. Рядом с ним находилась девушка, они успели вылезти из машины. Оба не пострадали, от госпитализации отказались. На них ни царапины.

Как стало известно, водитель не справился с управлением на рельсах на скорости свыше 100 км в час. В машине была установлена газовая установка, отсюда и взрыв. В два часа ночи опора и машина были убраны и линия трамвайных электропередач была восстановлена.

В тоже время в результате ЧП часть местных жителей в этом районе до сих пор сидит без электричества.

Ранее произошло еще одно огненное ЧП, которое забрало жизнь маленького ребенка.

Трагедия разыгралась в селе Кубей Болградского района Одесской обюласти.

В жилом одноэтажном доме загорелся матрас и пол. Спасатели ликвидировали возгорание за пол часа на площади 6 квадратных метров.

На пожаре погибла девочка 2017 года рождения. Причина возгорания и убытки устанавливаются.



В свою очередь в полиции уточнили, что ребенок в это время дома был одна, 41-летняя мать девочки на окраине села собирала дрова для отопления дома. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, что масштабный пожар возле газовой заправки в Одессе: момент взрыва попал на камеру

Как сообщала Politeka, пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП