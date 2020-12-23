В Одессе произошло столкновение маршрутки и трамвая, движение общественного транспорта было остановлено
Авария случилась на Водопроводной вблизи Старосенной площади. Об этом сообщили очевидцы, разместив кадры с места происшествия, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
По их информации, трамвай №13 ударил маршрутку №68.
В обоих транспортах находились пассажиры, однако, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Автобус и трамвай отделались механическими повреждениями.
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На данном участке дороги временно были заблокированы трамваи.
Ранее мы писали, что вчера днем на проспекте Добровольского внедорожник Toyota RAV 4 на большой скорости выехал сначала на встречную полосу, а потом на обочину, где столкнулся с деревом. 72-летний водитель скончался на месте ДТП. Очевидцы сообщают, что автомобиль стал неуправляемым за момент до этого – начал цеплять бордюр на своей полосе и ускорятся, а потом резко повернул влево на встречную полосу. Хорошо, что там никого в этот момент не было.
По предварительным данным, пожилому водителю стало плохо и это привело к потери управления машиной.
В полиции уточняют все данные и обстоятельства ДТП.
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