Острая нехватка медицинского персонала в больницах Одессы растревожила жителей

Так, на днях директор горздрава Елена Якименко сообщила, что в больнице водников развернули дополнительные койки под зараженных китайским вирусом, однако принять их не могут, по причине отсутствия медиков. Также, по словам чиновницы, имеются проблемы с финансированием.

Мимо такого заявления не смогли пройти одесситы, которые включились в активное обсуждение в социальных сетях.

Одни выразили мнение, что у медиков нет мотивации рисковать своим здоровьем в тяжелых условиях за мизерную зарплату, люди считают, что необходимо сначала поднять им оклады.

«Зарплаты срезают, за риски не платят( ковидные) , кто будет работать а таких условиях? ».

Другие, наоборот, принялись критиковать врачей за поборы, которые они требуют с пациентов.

Одна из женщин Светлана Пугачева рассказала возмутительную историю, как пенсионерку медики отправили искать деньги, чтобы оплатить лечение в больнице.

«Я делала маме операцию 7 лет назад . Врачу дала 200дол и врач сказал, ещё столько ещё. И мы дали. Родители на пенсии и у меня зарплата рабочая, ещё наркоз 100 долларов, да про лекарство молчу....сколько денег, а рядом бабульку отправили домой искать денег на операцию , а у неё их нет, врачи берут все и всегда и много!!! А сейчас... жаль нас всех!!! Каждый только отвечает за себя»,- написала она.

Другие ее поддержали, отметив, что врачи относятся к пациентам, как к зарабатыванию денег.

«Они сами себе зря плату делают, эти "врачи "! Куда еще больше»,

«Сейчас в медин идут не рисковать, а обеспечить себя на всю жизнь. С такими поборами как в больницах, и при нулевых знаниях»,

«К медикам такой негатив потому, что медики относятся к больным как к объекту зарабатывания денег. Болею онкологией и через всё прошла. В платных клиниках тот квитанции есть, а в коммунальных нет», - высказались в сети.

Нашлись и такие кто переложил всю вину на главу горздрава и считает, что ее необходимо уволить.

"Так вот результат управления г-жи Якименко , гнать ее надо поганой метлой ! Нет финансирования , нет медперсонала это что случилось внезапно ? А что эта дама делала летом ? И так везде , эта дама получает з/п из налогов которые платят одесситы и при этом ничего не сделала , чтобы избежать такой ситуации!», - написала Алена Колымба.

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