В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий

Так, по данным Укргидрометцентра, в среду, 23 декабря в Одесской области прогнозируется мокрый снег и дождь. На дорогах – гололедица, передает Politeka.net

В связи с этим в патрульной полиции призвали всех участников движения во избежании аварийных ситуаций быть особо внимательными на дорогах при такой погоде.

«Советуем водителям соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Замедляем пешеходные переходы, следим за дорожной обстановкой и выполняем движение», - обратились правоохранители.

В четверг и пятницу, по данным метеорологов, в Одессе будет пасмурно и дождливо. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью похолодает до 3-5 °С тепла, днем температура поднимется около 8-9 °С со знаком плюс.

Ранее сообщалось, что встречать Новый год, согласно прогнозу народного синоптика, украинцам придется с оттепелью. Ожидается, что в начале января ночами температура будет минусовой, а днем столбики термометров в основном будут выше нуля и так вплоть до Рождества. Затем похолодает.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"

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