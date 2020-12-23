В Одессе спасатели тушили пожар в высотке

О возгорании в 16-этажном жилом доме на улице Вильямса сообщает пресс-служба областного ГСЧС в среду 23 декабря, передает Politeka.net

Пожар начался в подвале дома, там загорелся мусор.

По информации спасателей, существовала угроза распространения огня на жилые помещения. Однако благодаря оперативным действиям распространения огня удалось не допустить и в течение двадцати минут пожар был потушен. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет . Причины возгорания устанавливаются.

До этого мы сообщали, что спасатели тушили пожар на улице Ильфа и Петрова. Там горела многоэтажка.

Вечером, 22 декабря произошел пожар в жилом доме 63/1 по улице Ильфа и Петрова.

По предварительной информации горел мусоропровод. На месте работали спасатели.

Информации о жертвах и пострадавших не имеется.

Ранее произошло еще одно огненное ЧП, которое забрало жизнь маленького ребенка.

Трагедия разыгралась в селе Кубей Болградского района Одесской обюласти.

В жилом одноэтажном доме загорелся матрас и пол. Спасатели ликвидировали возгорание за пол часа на площади 6 квадратных метров.

На пожаре погибла девочка 2017 года рождения. Причина возгорания и убытки устанавливаются.

В свою очередь в полиции уточнили, что ребенок в это время дома был одна, 41-летняя мать девочки на окраине села собирала дрова для отопления дома. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, что масштабный пожар возле газовой заправки в Одессе: момент взрыва попал на камеру

Как сообщала Politeka, пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

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