В Одесской области расстреляли автомобиль, объявлен оперативный план «Сирена»

Об этом сообщает издание « Думская ».

Происшествие случилось рано утром вблизи села Ставрово в Подольском районе.

По информации издания, злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья по лобовому стеклу ВАЗ , смертельно ранив пассажира, после чего скрылся на автомобиле «Хонда» серого цвета с польскими номерами. Объявлено оперативную операцию «Сирена».

Полицейские уже установили личность предполагаемого убийцы. Это некий Олег Маланюк 1986 года рождения. Сейчас ведется его розыск.

Мотивы преступления пока не ясны.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы произошла стычка с применением огнестрельного оружия.

В полициию позвонили встревоженные местные жители и рассказали о разборках на улице Коблевской, также о том, что были слышны выстрелы.

На место происшествия немедленно направили наряды полиции.

Копы установили, что между двумя группами молодых людей произошла драка. Один из участников достал стартовый пистолет и выстрелил несколько раз.

Во время стычки один из участников конфликта повредил автомобиль другому, на что товарищ владельца транспортного средства совершил несколько выстрелов из стартового пистолета.

В результате стрельбы никто не пострадал.

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