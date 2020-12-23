Преступнику в погонах светит до 10 лет

Полицейский с сообщником ограбили одесситку

О том, что у женщины имеется крупная сумма денег преступник в погонах узнал через общих знакомых и решил ими завладеть. Подробности сообщили на сайте ГБР .

Инцидент случился утром 17 декабря 2020 года на территории жилого массива «Радужный». Там двое граждан, один из которых полицейский, ограбили женщину, которая вместе с сестрой ждала своего брата, который ушел за машиной.

Точно зная, что у жертвы находятся в сумке 20000 долларов, двое мужчин силой завладели деньгами, нанеся пострадавшей телесные повреждения в виде гематомы лица и применив к ней газовый баллончик.

Брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

Другому же удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена, а следователями принимаются все необходимые меры с целью выяснения его места нахождения.

Украденные доллары вернули владелице.

Полицейскому уже сообщили о подозрении, ему светит от 7 до 10 лет тюрьмы. Его сообщнику будет сообщено о подозрении в ближайшее время.

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