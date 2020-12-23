Полицейский с сообщником ограбили одесситку

О том, что у женщины имеется крупная сумма денег преступник в погонах узнал через общих знакомых и решил ими завладеть. Подробности сообщили на сайте ГБР.

Инцидент случился утром 17 декабря 2020 года на территории жилого массива «Радужный». Там двое граждан, один из которых полицейский, ограбили женщину, которая вместе с сестрой ждала своего брата, который ушел за машиной.

Точно зная, что у жертвы находятся в сумке 20000 долларов, двое мужчин силой завладели деньгами, нанеся пострадавшей телесные повреждения в виде гематомы лица и применив к ней газовый баллончик.

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Брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

Другому же удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена, а следователями принимаются все необходимые меры с целью выяснения его места нахождения.

Украденные доллары вернули владелице.

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Полицейскому уже сообщили о подозрении, ему светит от 7 до 10 лет тюрьмы. Его сообщнику будет сообщено о подозрении в ближайшее время.

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