Одессит начал стрелять по правоохранителям, которые прибыли к нему с обыском

Происшествие случилось рано утром 23 декабря на улице Станционной, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции.

Согласно официальной версии, правоохранители прибыли с обыском к 23-летнему мужчине, который подозревается в мошенничестве. Однако гражданин начал сопротивляться, отказался пускать в дом правоохранителей и открыл по ним стрельбу с травматического пистолета.

На место происшествия прибыли бойцы КОРДа, а также руководство полиции города. Во время штурма злоумышленника обезвредили и задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту уголовное дело по ст. 208 УК Украины. В данный момент на месте продолжаются следственные действия.

До этого мы сообщали, что в Одесской области расстреляли автомобиль, объявлен оперативный план «Сирена».

Происшествие случилось рано утром вблизи села Ставрово в Подольском районе.

Злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья по лобовому стеклу ВАЗ , смертельно ранив пассажира, после чего скрылся на автомобиле «Хонда» серого цвета с польскими номерами. Объявлено оперативную операцию «Сирена».

Полицейские уже установили личность предполагаемого убийцы. Это некий Олег Маланюк 1986 года рождения. Сейчас ведется его розыск.

Мотивы преступления пока не ясны.

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