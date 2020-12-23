В городе Черноморске Одесской области неизвестная банда подстрелила юношу
Детали инцидента рассказали в местной полиции, передает Politeka.net
Так, 16-летнего парень вечером возвращался домой, когда к нему подошли незнакомые люди и стали приставать.
Они избили парня и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета.
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Пострадавшего госпитализировали с травмами затылка и руки. Медики говорят, что сейчас жизни юноши ничего не угрожает, его состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.
В тоже время полиция приступила к поискам злоумышленников. Проводится расследование по статье хулиганство.
До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина начал стрелять по правоохранителям, которые прибыли к нему с обыском.
Происшествие случилось рано утром 23 декабря на улице Станционной.
Правоохранители прибыли с обыском к 23-летнему мужчине, который подозревается в мошенничестве. Однако гражданин начал сопротивляться, отказался пускать в дом правоохранителей и открыл по ним стрельбу с травматического пистолета.
На место происшествия прибыли бойцы КОРДа, а также руководство полиции города. Во время штурма злоумышленника обезвредили и задержали. В результате инцидента никто не пострадал.
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