В маске и с пистолетом

В Одессе полицейские задержали мужчину, который в течении месяца грабил аптеки и магазины

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

С конца ноября 25-лений мужчина совершил шесть разбойных нападений в разных районах Одессы и области.

В темное время суток он заходил в магазины и аптеки с медицинской маской на лице и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похищал деньги.

Последнее нападение было зафиксировано в круглосуточном магазине «Сеньор» в Испанском переулке.

Грабитель достал пистолет и угрожая им потребовал, чтобы продавщица отдала все деньги из кассы. Преступник завладел 1 500 гривен и скрылся, однако в тот же день сотрудники управления уголовного розыска задержали его по месту жительства в Овидиопольском районе.

Во время обыска у него нашли два пистолета - газовый и муляж оружия - и другие вещественные доказательства преступления.

В полиции отметили, что ранее он уже был судим за грабеж.

До этого мы сообщали, что полицейский с сообщником ограбили одесситку.

Инцидент случился утром 17 декабря 2020 года на территории жилого массива «Радужный». Там двое граждан, один из которых полицейский, ограбили женщину, которая вместе с сестрой ждала своего брата, который ушел за машиной.

Точно зная, что у жертвы находятся в сумке 20000 долларов, двое мужчин силой завладели деньгами, нанеся пострадавшей телесные повреждения в виде гематомы лица и применив к ней газовый баллончик. Брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

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